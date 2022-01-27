خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تفعيل نظام إنذار جديد خاص بالزلازل والهزات الأرضية.

وأوضحت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن نظام الإنذار الجديد ضد الزلازل سيطلق عليه مسمى «تروعا»، وسيبدأ تفعيله مطلع الأسبوع المقبل.

مخاوف تكرار الزلازل في إسرائيل

وأوضحت أن استحداث نظام إنذار للهزات الأرضية يأتي على خلفية الزلازل التي تعرضت لها إسرائيل الأسبوع الماضي، مضيفةً أنها ستطلع السلطات المحلية على الأمر، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتعرضت إسرائيل، يومي السبت والأحد الماضيين، إلى زلزالين بدرجة 3.7 و3.5 على مقياس ريختر، بفارق 12 ساعة فقط، فيما قال سكان إن توقيت الهزة الأرضية استمر لنحو 5 ثوانٍ متواصلة.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن هناك نحو 80 ألف منزل معرضون لخطر كبير حال التعرض للهزات الأرضية.

وكذلك، حذرت هيئة الأرصاد الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن العاصفة «ألفيس» التي بدأت هناك، تزيد من خطر حدوث فيضانات في المدن الساحلية وبعض مدن الضفة الغربية ومنطقة البحر الميت، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، مطالبة السفن البحرية بتوخي الحذر وتأجيل الرحلات.

ونتج عن العاصفة ألفيس انخفاض شديد في درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة الرعدية، وكذلك تساقط الثلوج.