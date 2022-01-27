متحف شرم الشيخ يستضيف الوفود المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة

استضاف اليوم متحف شرم الشيخ الوفود المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة والتي تُقام ضمن فعاليات المهرجان العالمي الرابع لقصار القامة المُقام حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارات كل من السياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، والذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى ٣١ يناير الجاري تحت شعار «أنا وأنت واحد».

وأشارت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن رعاية وزارة السياحة والآثار لهذا الحدث تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالأحداث والفعاليات التي تهتم بالسياحة الميسرة وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لدمج ذوي الهمم في المجتمع، لافتة إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية وإتاحتها لذوي الهمم لتحسين تجربتهم خلال الزيارة.

وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، والذي قام بمرافقة أعضاء الوفود المشاركة في البطولة خلال زيارتهم للمتحف، أنهم أعربوا عن استمتاعهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

وعقب انتهاء زيارتهم للمتحف تم تنظيم جولة لهم بمدينة شرم الشيخ زاروا خلالها عدد من الأماكن السياحية.

وأضاف مدير مكتب الهيئة بشرم الشيخ أن أعضاء المكتب قاموا بالترحيب بالوفود المشاركة وضيوف المهرجان، كما قاموا بتقديم الهدايا التذكارية لهم.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان العالمي الرابع لقصار القامة يتضمن عدد من الفعاليات من بينها بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة، والتي يشارك بها منتخبات دول كل من مصر والأردن والسودان والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى دعوة منتخب دولة إسبانيا كضيف للمهرجان، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، ورئيس اللجنة البارالمبية الأردنية.

