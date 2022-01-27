التوازن أهمها.. 4 عناصر أساسية من أجل تصميم داخلي لمنزل أنيق

يعتبر تصميم المنازل من الداخل، أحد أهم العوامل التي يجب أن يتميز بها المنزل عن التفكير في الديكور الذي يجب أن يكون عليه شكل منازلنا، خلال الفترة التي نقضيها به.

وهناك عدد كبير من العوامل التي تساهم في خروج التصميم الداخلي للمنازل بشكل مرتب وجذاب، وعلمي أيضًا، نرصد هذه التفاصيل خلال السطور التالية، وذلك وفقًا لما ورد في موقع "annajah".

التصميم الداخلي وهندسة الديكور

إذا كان الاهتمام في هندسة الديكور خاص بأبعاد الجمال والوظائف الجمالية له، فإنه في الداخل غالبًا ما يكون الاهتمام بكيفية تحويل هذا الديكور إلى ديكور عملي يناسب حياة السكان الذين يعيشون داخل هذا المنزل، فغرم النوم على سبيل المثال، يجب أن تكون مريحة، وفيها من الإضاءة الخافتة والهدوء ما يدفع سكانها إلى الاسترخاء والنوم الهادئ.

عناصر التصميم الداخلي

التوازن

يجب أن يكون هناك توازن وتناسق في الألوان التي يتم اختيارها عند ترتيب المنزل، ويجب الاعتماد في ذلك على الألوان المختارة، والتناسق، وتوزيع المسافات.

الإيقاع

المسألة ليست مجرد ألوان يتم وضعها جنبًا إلى جنب ولكن يجب مراعاة الحالة العامة التي يدور حولها الطابع العام بالمكان، وذلك من خلال إيجاد أشكال متتابعة وإضافتها إلى التصميم من أجل الحصول على إيقاع عام وموحد في المكان بشكل عام.

اختيار الألوان

وهنا يقصد بالتأكيد اختيار ألوان بعينها وتنسيقها بالشكل الذي تراه مناسبًا، حتى يجذب العين إليه، وذلك من خلال مزج الألوان المناسبة مع بعضها البعض.

التكرار

والمقصود هو تكرار نفس الشكل في الأماكن نفسها بحيث يبعث في الذهن نوع من أنواع التوازن، فلا يصح مثلًا أن نقوم برسم رسمة طولية في مكان، وفي المكان ذاته نقوم برسم خط مستقيم، فلابد أن تكون الأشكال جميعها مناسبة.