رئيس كازاخستان يؤكد استقرار الأوضاع في البلاد

أكد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، فرض الاستقرار في البلاد بشكل كامل واستعادة النظام والانضباط في البلاد.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، خلال اجتماع لمجلس الأمن اليوم الخميس، لمناقشة تدابير إعادة تنظيم وتعزيز حماية نظام الأمن القومي.

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس الدولة، في بيانٍ له، بأن الرئيس "توكاييف" شدد خلال افتتاحه للاجتماع، على أن الوضع في البلاد مستقر تمامًا في الوقت الحالي، وتم من جديد فرض الانضباط والنظام.

وأكد الرئيس "توكاييف" أن سلطات البلاد تتخذ كل الإجراءات الضرورية، لرفع مستوى أمن المواطن والمجتمع والدولة.

وأشار إلى أن نظام الأمن القومي المحدث يجب أن يكون جاهزًا لأي تهديد، مؤكدًا ضرورة أن تغير جميع الهياكل الأمنية طريقة عملها وأن يكون تعاونها متوازنًا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 في مدينتي جاناوزن واكتاو، وذلك بعد رفع أسعار الغاز المسال بشكل مضاعف.

ولاحقًا، امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما آتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وترافقت بأعمال شغب تضمنت الاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

وردًا على ذلك، أعلنت السلطات عن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير الجاري، وشنت عملية لمكافحة الإرهاب.