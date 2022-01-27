وفد «الثقافى الروسى» يزور جناح «القومى للإعاقة» بمعرض الكتاب

قام وفد رفيع المستوى من المركز الثقافي الروسي المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 53 بزيارة جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الموجود في صالة 3 - B12 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستقبل الوفد الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، وبحث الطرفان أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وما الذي يمكن أن يقدمه المركز من دورات تدريبية وتأهيلية وتحفيزية للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التعاون فيما يخص قضية الوعي بدور المجلس، وما تقدمه الدولة المصرية من جهود لصالح دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات.

وأثنى وفد المركز الثقافي الروسي خلال تفقده جناح المجلس على المطبوعات التوعوية المعروضة داخل الجناح، والتي تحمل الطابع الثقافي للتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وتحقق شعار دورة المعرض هذا العام والخاصة بهوية مصر.

يذكر أن المجلس يوفر في جناحه عددا من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويوفر المجلس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/ جميع الإرشادات المتعلقة بزوار المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وطرق الدخول والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لجمهور المعرض ورواد جناح المجلس.