ندب الطب الشرعي لبيان سبب سقوط رجل من «الخامس» بدار السلام

قررت جهات التحقيق، بدائرة قسم شرطة دار السلام، انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب وفاة رجل سقط من الطابق الخامس، وأيضا بيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه بحساب مسافات سقوط المتوفي من علو، لبيان هل اختل توازنه ام أنه سقط بقوة دفعه من علو.

كما صرحت النيابة، بدفن الجثة بعد إصدار التقرير الطبي، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات الخاصة بالواقعة، وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي، لسماع أقوالها.

كان قسم شرطة دار السلام، قد تلقى بلاغا يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس، في دائرة قسم الشرطة السلام.

بالانتقال إلى موقع البلاغ، عثر الأجهزة الأمنية على جثة رجل يدعى "أ.ع"، 45 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيم به، وتبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم.