محافظ بورسعيد يتفقد تطوير مبنى الديوان العام الغربي ويوجه بسرعة الانتهاء منه

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، و رافقه خلال الجولة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الديوان الغربي للبدء فى تشغيله، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات إنجاز العمل وفقا للتصميم النهائي للمبنى الجديد، و الإدارات التي سيشملها، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها، والذي أهله للحصول على شهادة الأيزو، موضحا أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازي بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية .

وفي شأن آخر، عقد محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا، لمتابعة عدد من ملفات عمل المديريات و الإدارات بالديوان العام، فى إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأعمال فى كافة القطاعات، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، وعدد من مديري المديريات و مديري إدارات الديوان العام ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد من المسؤولين للموقف التنفيذي الخاص بعدد من الموضوعات الهامة والعاجلة داخل المديريات ببورسعيد، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات عالية من أعمال التنمية والتطوير فى كافة المجالات، جعلت بورسعيد مدينة نموذجية يشيد بها أبناءها والزائرين من جميع البلدان، ووجه المحافظ باستمرار تكثيف الجهود والعمل الجماعي لاستكمال مسيرة التنمية ببورسعيد.