الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 17 ألفًا و106 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3402 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و438 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1093 قضية تموينية متنوعة وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 173 قضية متنوعة.

قطاع الأمن الاقتصادي الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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