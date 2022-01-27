الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في «15 مايو»

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط عصابة مكونة من 3 لصوص، بتهمة سرقة المواطنين (رواد البنوك) بأسلوب التتبع  وكسر زجاج السيارة، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي ومخدرات بقصد الإتجار، وتثبت لوحات معدنية مصطنعة على السيارة المضبوطة أثناء ارتكابهم وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطهم.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (محاسب بشركة - مقيم بدائرة القسم)، بأنه عقب سحبه مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة المعادي، وركن السيارة ملكه أمام أحد المطاعم كائن بدائرة القسم، وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزة أحدهما (بندقية آلية - طبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - سيارة "ملك أحدهم" المُستخدمة  في الواقعة - عدد 2 لوحة معدنية "مصطنعة" تُستخدم في وقائع السرقة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم حبسهما.

لصوص سرقة وزارة الداخلية الامن البنوك أسلحة

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وائل لطفي

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