تشكيل روابط لمستخدمي المياه وتحفيز المزارعين على تطبيق الرى الحديث بأسيوط

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

كما يستهدف المشروع زيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وأيضًا تشكيل روابط مستخدمى المياه لمتابعة التنفيذ وحث المزارعين على التطبيق.

وعقدت إدارة التوجيه المائى بأسيوط، ندوة توعوية للمزارعين وأعضاء روابط مستخدمى المياه، وذلك ضمن أنشطة المشاركة فى إدارة نظم الرى وحل المشكلات بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز الفلاحين على تطبيق نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

كما استعرضت الندوة، الخميس، آليات المشاركة الفعالة لروابط مستخدمى المياه فى نشر الوعى بأهمية المحافظة على المياه من الإهدار والتلوث وترشيد استخداماتها، بالإضافة إلى إبراز أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة والمردود الإيجابي الكبير على كافة المزارعين والمنتفعين.

كذلك أكدت الندوة، على اهمية المحافظة على الترع المؤهلة من التعديات ومصادر التلوث، وأيضًا تم شرح أساليب الري الحديث وفوائدها للمزارع وشرح القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ والخاص بتأهيل المساقى الخصوصية والري الحديث.

بالاضافة إلى ذلك، تم استعراض تنفيذ بروتوكول الوزارة فى تطبيق نظم الري الحديث، وتأهيل المساقى الخاصة بالأراضى القديمة، وآليات التعامل مع البنوك وكيفية التمويل لتشجيع المزارعين لتحويل اراضيهم من الري بالغمر الى الري بأساليب الري الحديث.

وايضا تم إستعراض ومناقشة بعض المشكلات التى يواجهها المنتفعين على الفرع ودور الرابطة فى حلها ومخاطبة الجهات المختصة لحل بعضها.

فى السياق، تم الإنتهاء من إجراءات انتخاب وتشكيل مجلس ادارة رابطة فرع ساحل سلام بهندسة رى مركز أسيوط تفتيش ري قبلي، وذلك ضمن خطة تشكيل روابط مستخدمى المياه على كافة الترع الفرعية ودعمها مؤسسيا للقيام بدورها فى متابعة مشروعات الرى الحديث وتحفيز المزارعين على تطبيقه.