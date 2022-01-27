الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط ربة منزل أسفل عجلات قطار شبين القناطر

قطار
قطار

شهدت مدينة شبين القناطر فى محافظة القليوبية حادث تصادم مروع حيث سقطت سيدة أسفل عجلات قطار الزقازيق أثناء ركوبها القطار من محطة شبين القناطر انزلقت قدماها وسقطت أسفل القطار فأصيبت ببتر فى ساقها اليسرى وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلها إلى مستشفى الجامعة لإنقاذها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد سقوط سيدة أسفل عجلات قطار شبين القناطر الزقازيق أثناء ركوبها وأصيبت ببتر فى الساق. 

انتقلت على الفور أجهزة الأمن بالقليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيدة المصابة تدعى "هـ  ف أ" 40 سنة مصابة ببتر فى الساق اليسرى، وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلها إلى مستشفى بنها الجامعى لخطورة حالتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية حادث تصادم قطار شبين القناطر عجلات قطار سقوط ربة منزل بتر في الساق مدير أمن القليوبية

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