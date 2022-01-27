الخميس 27 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

قبل امتحان السبت.. أهم قواعد مادة اللغة الإنجليزية لطلاب «أولى ثانوي»

امتحانات
امتحانات

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل 29 يناير الجاري، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويعد من أكثر الصعوبات التي تقابل  الطلاب خلال الاستعداد للامتحان،  الجزء الخاص بالقواعد، وتنشر "الدستور" قواعد مادة الإنجليزية لمساعدة طلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحان.

 


وأعلنت الوزارة عن مواصفات الامتحان وهي: 
1.سؤالين اختياري (المعني و المضاد). 
2. 14 سؤال اختياري( 8 قواعد، 6 كلمات).
3. 10 أسئلة اختياري علي قطعة الفهم.
4.سؤالين ترجمة (عربي، إنجليزي).
5.سؤال كتابة مقال.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.
وشددت قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها ، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم  أنه تقرر أن يجيب الطلاب على الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية  أثناء أعمال التصحيح.

امتحانات انجليزي التعليم الفنى الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزير التربية والتعليم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فني

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