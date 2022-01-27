حبس 11 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس 11 عاطل - ديلر مخدرات - 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وشن أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت الحد من نشاط الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلًا في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر وبحوزتهم 90 جرامًا من مخدر الحشيش و405 جرامات من الهيروين المخدر و155 جرامًا من مخدر البانجو و250 جرامًا من مخدر الاستروكس و150 قرصًا مخدر وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.