الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 11 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس 11 عاطل - ديلر مخدرات - 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وشن أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت الحد من نشاط  الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلًا في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر وبحوزتهم 90 جرامًا من مخدر الحشيش و405 جرامات من الهيروين المخدر و155 جرامًا من مخدر البانجو و250 جرامًا من مخدر الاستروكس و150 قرصًا مخدر وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

القليوبية حبس مواد مخدرة مدير أمن القليوبية حائزي الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف المغربية عن المواجهة النارية مع مصر في أمم إفريقيا؟

إحالة 4 سيدات بوزارة السياحة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

حقيقة ظهور متحورات جديدة من كورونا فى الفترة القادمة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

وزيرة التجارة تترأس الاجتماع الأول للجنة دعم صناعة السجاد المصري

الثلاثاء.. ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود