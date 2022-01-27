نائب محافظ القاهرة يشهد انطلاق قافلة طبية ودورات محو الأمية بـ«أهالينا»

شهد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، القافلة الطبية ودورات محو الأمية، التي تنظمها جامعة عين شمس لقاطني مشروع أهالينا بحي السلام أول.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن القافلة الطبية، إطار المبادرات المجتمعية، وتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية. وذلك من خلال دورات محو الأمية، الذي ينظمها حزب مستقبل وطن، في شرق القاهرة

شهد القافلة ودورات محو الأمية، مسئولي من محافظة القاهرة، وأعضاء بجامعة عين شمس، وأعضاء حزب مستقبل وطن في السلام، والمنطقة الشرقية بالقاهرة، وتأتي القافلة الطبية ودورات محو الأمية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة يمبادرة حياة كريمة لقاطني المدن الجديدة من سكان العشوائيات

و كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد ثمن دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق قامت جامعة عين شمس قطاع شئون المجتمع والبيئة بالتنسيق مع حي السلام أول بتنظيم قافلة تنموية شاملة بمشروع اهالينا 1، الذى نفذته الدولة بديل العشوائيات ضمنت تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والأسنان والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى مستشفى الدمرداش ، كما ضمت القافلة عيادة تخاطب وعيادة كاملة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية لأسرهم بكيفية التعامل معهم .

وتضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة بتوزيع تيشيرتات على أطفال المنطقة وتعليمهم كيفية الرسم عليها ، كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات للراغبين في الحصول على شهادات محو الأمية .