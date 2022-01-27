كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من التساؤلات التي زاد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على درجات الطلاب في الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 بالاسم ورقم الجلوس

في إطار خطة الدولة بتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل رقمي عبر المواقع المنصات الإلكترونية للمواطنين لتوفير الوقت والجهد فإن وزارة التربية والتعليم تنشر كافة نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة أو مديرية التربية والتعليم في المحافظة المقيم فيها الطالب وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية من خلال هذا التقرير (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

تحديد الصف والفصل الدراسي.

كتابة بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحان.

كيفية تقييم طلاب الشهادة الإبتدائية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آليات تقييم طلاب المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في امتحانات الفصل الدراسي الأول في كافة المواد الدراسية وهي كما يلي :-

مادة اللغة العربية والخط والإملاء وتشمل عشر أسئلة بمجموع كلي 100 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية وتشمل خمس أسئلة بمجموع كلي 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية وتشمل أربعة أسئلة بمجموع كلي 40 درجة.

مادة العلوم وتشمل أربعة أسئلة بمجموع كلي 40 درجة.

مادة الرياضيات وتشمل سبعة أسئلة بمجموع كلي 80 درجة.

ويأتي أسئلة امتحانات جميع المواد الدراسية وفقا لمدى فهم الطالب المعلومات الواردة في المناهج الدراسية وليس حفظها.

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الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير المقبل يرغب الطلاب في معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصصة لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

وكانت نفت الوزارة كافة الشائعات عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا وفقا لتقارير وزارة الصحة التي يتم إعلانها بشكل يومي.

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