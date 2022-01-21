خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022.. هنا نتيجة الصف السادس الابتدائي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة الرئيسة عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني وموعد إعلان النتيجة وبداية الفصل الدراسي الثاني وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول

يستطيع أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية معرفة درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان النتيجة وذلك بالخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع نتائج المرحلة الأساسية من خلال هذا اللينك https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages .

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب والعام الدراسي والفصل الدراسي.

كتابة بيانات الطالب كاملة.

تسجيل بيانات المدرسة.

تدوين الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 20 فبراير المقبل لبداية الفصل الترم الثاني من العام الدراسي الحالي (2021-2022) وذلك عقب انتهاء إجازة منتصف العام التي تنتهي يوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2022 والتي يقضيها الطلاب في ممارسة كافة النشطة التي تهدى من ضغط الأعصاب الناتجة عن استذكار الدورس وامتحاناتها خلال الفصل الأول.

وكان قد نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الشائعات التي يطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بإرجاء الدراسة في الفصل الثاني بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقا للتقارير اليومية التي تعلنها وزارة الصحة عبر وسائل الإعلام.

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موعد إعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي

يمكن إتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 عبر الموقع المخصص من وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة طلاب التعليم الأساسي وذلك قبيل بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي (2021-2022) وذلك عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات في المدارس ومديريات التعليم المختلفة بجميع محافظات الجمهورية.