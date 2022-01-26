الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الاحتلال ينقل أسرى جلبوع إلى العزل فى سجون جديدة

أسري جلبوع
أسري جلبوع

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع، وأعيد اعتقالهم، المعزولين في سجني "أيالون" و"بئر السبع"، إلى العزل في سجون أخرى.

وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل سجن "ريمونيم"، والأسير مناضل نفيعات إلى عزل سجن "رامون"، فيما تم نقل الأسير علي أبوبكر إلى عزل سجن "مجدو"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وفي سبتمبر الماضي، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مددت توقيف أربعة من الأسرى الذين حرروا أنفسهم من معتقل "جلبوع" لمدة تسعة أيام بدعوى استكمال التحقيق معهم.

وتمكن 6 أسري في سبتمبر الماضي من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وهم: محمود عبدالله عارضة (46 عامًا) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عامًا) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 ولا يزال موقوفًا، ومناضل يعقوب نفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2019.

ودعت الجبهة الفصائل الفلسطينية والفعاليات الجماهيرية آنذاك إلى تكثيف فعاليات الإسناد والدعم للأسرى في معركتهم التي تشكل أحد عناوين المعركة الوطنية الشاملة ضد الاحتلال، وخاصة في مناطق التماس والاشتباك مع الاحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة ومناطق الـ48.

الإحتلال الإسرائيلي اسري جلبوع اعتقال سجون جديدة الأسير محمد العارضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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