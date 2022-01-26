«الطريقة الكركرية» تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء (صور)

أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها حملة دولية من أجل التبرع بالدماء، وذلك في إطار العمل الإنساني الذي تقوم به الطريقة في مختلف دول العالم، خاصة في الدول الإفريقية، فبالإضافة لدور الطريقة في حفر آبار المياه في البلدان التي تعاني من ندرة المياه العزبة، وكذلك تقديم الأطعمة والأغذية للأسر الأشد فقرًا، تحولت الطريقة الكركرية إلى الحملات الصحية التي تهدف للحفاظ على بقاء الجنس البشري وذلك من خلال التبرع بالدماء لإنقاذ المصابين والمنكوبين في جميع أنحاء العالم.

الكركرية تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء

وقالت الطريقة الكركرية في بيان لها: بدأ مريدو الزاوية الكركرية المشاركة في حملة التبرع بالدم تحت شعار التبرع بالدماء هدية من القلب إلى القلب، ويأتي ذلك بأمر ومباركة الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، شيخ الطريقة الكركرية بالمغرب والعالم الإسلامي.

الكركرية تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء

وتابعت: قام بعض الفقراء الكركريين المتجردين في الزاوية الكركرية صباح هذا اليوم (26 يناير 2022 بحملة تبرع بالدم بمركز تكوين المسعفين التابع للهلال الأحمر بمدينة الناظور، وقد تمت هذه العملية تحت الإجراءات الصحية المنصوص عليها في القانون، حيث تعتبر هذه الحملة ضمن حملة دولية تتبناها الطريقة الكركرية من أجل إنقاذ المصابين والمنكوبين حول العالم.

وأوضحت أن هذه تكشف الستار عن الدور الإنساني والتضامني الذي تقوم به الطريقة الكركرية الصوفية، لأجل

الكركرية تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء

التأكيد على أن التصوف أفعال قبل أن يكون مسميات، وهذه الأفعال يجسدها مريدو وأتباع الطريقة الكركرية الشاذلية في جميع دول العالم العربي والإسلامي، حيث تسعى الطريقة من خلال هذه الأعمال إلى نشر ثقافة المحبة والأخوة الإنسانية بين جميع أفراد الجنس البشري، فنحن جميعًا إخوة ويجب أن يكون هناك شعور إنساني للعمل سويًا للحفاظ على الجنس البشري.

الكركرية تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء

الكركرية تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء

الكركرية تطلق حملة دولية للتبرع بالدماء

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