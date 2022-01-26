الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

وقعت اليوم اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المنصورة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الزراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 ووقع الاتفاقية من جامعة المنصورة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية والدكتورة شريفة شريف مديرة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أشرف حافظ أهمية التدريب وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين  بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى  قادرة على تلبية حاجات العمل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أُطر التعاون المشترك في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والبحث العلمي والخدمات الاستشارية وغير ذلك من المجالات التي تدخل ضمن أنشطة كل طرف وتحُوز الاهتمام المشترك للطرفين، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإمكانيات المتاحة ضمن حدود ونطاق هذه الاتفاقية أو بموجب ملاحق، ومنها المجالات والأنشطة الآتية:

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جانب من توقيع الاتفاقية

إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والعاملين بالجهاز الإداري لدى الطرف الأول، وإعداد وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللعاملين لدى الطرف الأول في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم، فضلاً عن توفير الطرف الثانى برامج تدريب لطلبة الطرف الأول لتأهيلهم عملياً للانخراط في سوق العمل، ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للطرف الأول وسُبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

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جانب من توقيع الاتفاقية

والتنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة جميع العمليات الإدارية لجميع الخدمات الجامعية، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي للطرف الأول.

 

إتفاقية تعاون جامعة المنصورة المعهد القومي التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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