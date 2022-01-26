الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد أنشطة جناح الطفل بمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنشطة الأطفال بالقاعة المخصصة لهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومصطفى غنايم، منسق الفعاليات الثقافية لأنشطة الطفل بالمعرض.

وقالت عبدالدايم، إن النشء يحظى باهتمام خاص في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك في ضوء التوجه العام للدولة وإدراك قيمة وضرورة بناء الأجيال الجديدة لإقامة مجتمع متقدم على كافة الأصعدة، وأضافت أن الخدمات التي يضمها جناح الطفل تشمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتقنيات المتطورة، مشيرة إلى أنها تشهد لأول مرة استخدام أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث يمكن للأطفال ورواد القاعة مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف، مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات الأبعاد الثلاثية، إلى جانب ظهور شخصية الأديب يحيى حقي، بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس.  

وتضمنت فعاليات افتتاح جناح الطفل العديد من الأنشطة الفنية منها "فنون متنوعة للأطفال من ذوي الهمم"، "كورال أطفال لفرقة غنوة من محافظة الإسكندرية، وعدد من الفقرات الغنائية والموسيقية الوطنية.

يذكر أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل بمعرض الكتاب يتضمن أربعة أركان، وهي ركن الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنشطة الطفل انشطة الاطفال معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هشام عزمي امين المجلس الأعلى للثقافة

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