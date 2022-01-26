الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقطت في دورة المياة.. إصابة سكرتير مستشفي الحميات ببورسعيد بـ إشتباه نزيف بالمخ

إصابة سكرتير مستشفى الحميات في بورسعيد باشتباه نزيف بالمخ

اسعاف
اسعاف

تعرضت سكرتير مستشفى الحميات التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، لحادث تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج بالمخ.

حضرت شيماء السيد خلف عبد الله، وتبلغ من العمر 33 عامًا، مقيمة بمنطقة بنك الإسكان نطاق حي الضواحي بالعمارة رقم 2 شقة رقم 22، وتعمل سكرتيرة مدير مستشفى الحميات، إلى مستشفى السلام الدولي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية.

تبين من الكشف المبدئي أن المصابة تعاني من اشتباه نزيف بالمخ، وحالتها العامة متوسطة، وعلى الفور خضعت لعمل تحاليل وفحوصات، وذلك لتحديد إصابتها، وتحديد احتياجها للحجز الداخلي أو العناية المركزة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وكلف فريق بحث جنائي بالوقوف على الملابسات، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث والاستماع إلى أقوال شهود العيان، ويجري الاستماع إلى أقوال المصابة مع تحسن حالتها الصحية، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق.

في شأن آخر، رفعت المستشفيات تابعة لمديرية الصحة والرعاية الصحية ببورسعيد، من درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر.

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