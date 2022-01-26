بصاروخ كهربائي.. حبس مسجل قتل صديقه وقطع جثته بشبرا

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه وتقطيعه بصاروخ بسبب الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تبلغ لقسم أول شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بغياب شقيقه مقيم بمحافظة بني سويف، عقب حضوره لمحل سكن والدتهما بدائرة القسم لزيارتها، بالفحص تبين ورود رسالة لصديق المتغيب على تطبيق "واتس آب" تتضمن "أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب".



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى تحديد مُرسل الرسالة المشار إليها، وتبينأنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وباستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتها بالواقعة وأن مُرسل الرسالة صديقها، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، كما تبين أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة، وأنه والمتغيب يقومان بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، ، فعقد العزم على التخلص من المتغيب بقتله.

كما أضاف أنه حال تواجدهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية يمارسان نشاطهما الإجرامي من خلالها، قام بإطلاق عيار ناري تجاه المتغيب فأحدث إصابته بالرأس فأودى بحياته، وعقب ذلك قام بتقطيع جثته لأجزاء باستخدام صاروخ كهربائي ووضعها داخل حقيبتي سفر والتخلص منهما بإلقائهما بمجرين لنهر النيل أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والآخر بالقليوبية، ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائي بإضرام النيران بهما، وبمعاينة الشقة محل البلاغ عُثر بداخل المطبخ على آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ- - فارغ طلق ناري.



وأضاف المتهم بإخفائه السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وهى - طبنجة- داخل شقة أخرى مُستأجرة يستخدمها والمجنى عليه كمخزن لهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وقد أمكن ضبطها، وبتفتيش الشقة المشار إليها عُثر على «3 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 2 طبنجة- 16 فرد محلى- 4 خزينة آلية- طبنجة صوت– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، كما قرر المتهم أن المضبوطات خاصة بالمجنى عليه، وقيامه بالاستيلاء من الشقة على «مبلغ مالي– كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام».

وتم بإرشاده ضبط المواد المخدرة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأنه إمعاناً في تضليل أهلية المتغيب قام بتسليم شقيق المجنى عليه جزء من المبلغ المستولى عليه وإخباره أن المبلغ خاص بشقيقه، وأنه من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة، وباستدعاء شقيق المتغيب ومواجهته أيد ذلك وقرر بقيامه بإخفاء المبلغ بشقة خاصة بالمجني عليه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عُثر بداخلها على "المبلغ المالي المشار إليه- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجنى عليه– بعض المستندات الخاصة بالمجني عليه- 2 فرد محلي– عدد من الطلقات من ذات العيار- مبلغ مالي آخر".

وأكد المتهم أن جميع المضبوطات خاصة بالمجني عليه وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري عُثر بمياه نهر النيل بدائرة قسم إمبابة على إحدى الحقيبتين وبها جزء من جثة المجنى عليه، جار انتشال باقي أجزاء الجثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.