«الأطباء» تخاطب المجلس الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

خاطبت النقابة العامة للأطباء، المجلس الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية للطلبة والطالبات من أبناء شهداء الأطباء.

وصرحت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أن النقابة على تواصل مستمر مع الجامعات المصرية للتيسير على أبناء شهداء الأطباء.

وأضافت سلامة أنها تواصلت مع الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى، للمستشفيات الجامعية لتوفير منح دراسية بالجامعات والمعاهد التعليمية لـ18 طالب وطالبة من أبناء شهداء الأطباء بالمحافظات المختلفة.

وأفادت أن أمين عام المستشفيات الجامعية أكد على تقدير المجلس الأعلى للجامعات لشهداء الأطباء، وأنه سيعمل على توفير المنح الدراسية لأبناء الشهداء.

وكانت نقابة الأطباء قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني للأطباء.