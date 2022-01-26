الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء» تخاطب المجلس الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

خاطبت النقابة العامة للأطباء، المجلس الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية للطلبة والطالبات من أبناء شهداء الأطباء.

وصرحت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أن النقابة على تواصل مستمر مع الجامعات المصرية للتيسير على أبناء شهداء الأطباء.

وأضافت سلامة أنها تواصلت مع الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى، للمستشفيات الجامعية لتوفير منح دراسية بالجامعات والمعاهد التعليمية لـ18 طالب وطالبة من أبناء شهداء الأطباء بالمحافظات المختلفة.

وأفادت أن أمين عام المستشفيات الجامعية أكد على تقدير المجلس الأعلى للجامعات لشهداء الأطباء، وأنه سيعمل على توفير المنح الدراسية لأبناء الشهداء.

وكانت نقابة الأطباء قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني للأطباء.

 

 

الأطباء المجلس الأعلى للجامعات منح دراسية ابناء الشهداء الطالبات شهداء الاطباء الجامعات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن

أمطار مصحوبة بحبات البرد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي: مصر تدعم كل ما تتخذه الإمارات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها

مجلس الوزراء ينعى ياسر رزق: قاد بقلمه الحر مسيرة التنوير بقضايا الوطن

وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة