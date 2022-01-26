ضبط عامل وطليقته لترويجهما أموال مزورة بشركة غزل المحلة

نجح الأمن الإداري بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بقيادة اللواء حسام طلعت مدير أمن الشركة في إلقاء القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من عامل بالمخازن وطليقته بمصنع الملابس لترويجهما لأموال مزورة بين عمال الشركة وبحوزتهما 10 آلاف جنيه مزورة، وتم تسليم المتهمين لقسم شرطة ثان المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود مذكرة محررة بمعرفة إدارة الأمن بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بتمكنهم من ضبط متهمين لترويجهم عملات ورقية مزورة بين عمال وعاملات الشركة.

حيث بدأت الواقعة بقيام بائعة زبدة خارج سور الشركة بتقديم شكوى لإدارة الأمن بقيامها ببيع زبدة لعاملة بالشركة وقيام الأخيرة بإعطاء المجنى عليها 200 جنيه مزورة وبتتبع الواقعة تم التوصل للسيدة والتي أدلت بأوصاف المتهمة الثانية صاحبة المبلغ المزور والتي اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع طليقها.