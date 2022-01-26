الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ماليزيا: تسجيل 4066 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 16 شخصًا

ماليزيا
ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4066 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 شخصاً، في ماليزيا. 

وأفادت وزارة الصحة الماليزية بأن عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد وصل  إلى 31918 حالة وفاة.

وسجلت ماليزيا 4066 إصابة جديدة بكوفيد -19 أمس، ويوجد حاليا 45699 حالة نشطة، بما في ذلك 131 حالة في وحدات العناية المركزة (ICU)، احتاج 65 منها إلى مساعدة في الجهاز التنفسي.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المسجلة في ماليزيا، منذ بداية الجائحة، 2.840.225 إصابة.

قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن المواطنين غير الملقحين ضد كورونا سيفقدون قريبا جزء من امتيازاتهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "التطعيم ضد كورونا لا يعد إلزاميا بعد".

ونقلت صحيفة "The Star" عن تصريح ليعقوب للصحفيين، اليوم السبت قوله أيضا: "ندعو الجميع إلى تلقي لقاح كورونا بأسرع ما يمكن".

وأضاف: "وبالرغم من أن السلطات لا تخطط لتحويل التطعيم إلى إجراء إلزامي، من الممكن أن يفقد الأشخاص غير الملقحين العديد من امتيازاتهم".

ودقق أنه لا يجوز بالنسبة للسكان غير الملقحين زيارة المطاعم والمساجد. وتابع: "لن يتمكنوا من السفر إلى مدن أخرى، بما في ذلك زيارة الأقارب خلال الأعياد الدينية الكبرى".

وتجاوزت نسبة التطعيم ضد كورونا بين السكان البالغين في ماليزيا 90%، وبعد تحقيق هذه النسبة العالية ألغت السلطات الحظر المفروض على السفر بين ولايات البلاد، لكن بشرط تلقي جرعتين من لقاح كورونا. كما سمحت السلطات للسكان الملقحين بمغادرة البلاد.

حدد فريق دولي من العلماء التغييرات الهيكلية الدقيقة في بروتين "سبايك" لمتحور "أوميكرون".

وتشرح ملاحظاتهم كيف يكون الفيروس قادرا على التهرب من الأجسام المضادة ضد المتغيرات السابقة وما يزال شديد العدوى.

وقال ديفيد فيسلر، الباحث في معهد هوارد هيوز الطبي وأستاذ الكيمياء الحيوية المساعد في معهد هوارد هيوز الطبي، في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل، والذي قاد البحث مع غيورجي سنيل من شركة Vir Biotechnology في سان فرانسيسكو: "تقدم النتائج مخططا يمكن للباحثين استخدامه لتصميم إجراءات مضادة جديدة، سواء كانت لقاحات أو علاجات، ضد "أوميكرون" ومتحورات فيروس كورونا الأخرى التي قد تظهر".

 

العراق تسجيل اصابة جديدة كورونا ماليزيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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