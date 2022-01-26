أكاديمية البحث العلمي تناقش الوضع الراهن لأخلاقيات البحث العلمي في مصر

عقد مجلس أخلاقيات البحث العلمى أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورشة عمل حول الدراسة التى قام بإعدادها تحت عنوان "أخلاقيات البحث العلمى فى مصر: الوضع الراهن ونظرة مستقبلية".

وافتتح الورشة نيابةً عن رئيس الأكاديمية الدكتور أحمد مجدى جبر، المشرف على المجالس النوعية بالأكاديمية"، بحضور الدكتور مجدى جبريل شحاتة، مقرر مجلس أخلاقيات البحث العلمى بالأكاديمية، والدكتور سعيد سالم جويلى، أمين مجلس أخلاقيات البحث العلمى ورئيس فريق عمل الدراسة المذكورة.

وتناولت الجلستين الأولى والثانية لورشة العمل قيام مقررى مجموعات العمل الإثنى عشر الذين قاموا بإعداد الدراسة بعرض نتائج وتوصيات دراستهم، كما تناولت ورشة العمل تشخيص الوضع الراهن لأخلاقيات البحث العلمى فى مصر فى مختلف فروع البحث العلمى واستشراف المستقبل لها.

ودار حوار مثمر من قبل المشاركين بالحضور وبواسطة برنامج zoom حول مختلف جوانب الدراسة كان له أكبر الأثر فى إثراء هذه الدراسة التى تعد من الدراسات الإستراتيجية الهامة التى تقوم بإعدادها أكاديمية البحث العلمى.

وانتهت ورشة العمل إلى العديد من النتائج والتوصيات المعنية بمستقبل أخلاقيات البحث العلمى فى مصر كان من بينها سرعة إصدار الميثاق المصرى لأخلاق البحث العلمى، إستكمال وإقتراح القوانين اللازمة لمشروع الجينوم البشرى المصرى، سرعة إصدار قانون حيوانات التجارب المكمل لقانون التجارب الإكلينيكية الصادر عام 2020، تحديد القواعد الإرشادية لوضع الضوابط الأخلاقية للبحث العلمى، تحديد القواعد الإرشادية بتشكيل اللجان الأخلاقية وتحديد اختصاصاتها والعواقب المترتبة على انتهاك أخلاقيات البحث العلمي، تشكيل لجنة علمية متخصصة لوضع منهج علمى لأخلاقيات البحث العلمى، بالإضافة إلي توعية مختلف وسائل الإعلام بأخلاقيات البحث العلمى لتقوم بدورها لتوعية المواطنين.