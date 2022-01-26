«النقل» تستعين بشركة إيطالية لتطوير تكنولوجيا السكك الحديدية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات تكنولوجية تخدم هيئة سكك حديد مصر وأنظمة نقل الركاب، بين هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركة "ترانس أي تي" (TransIT)، الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، وشركة "المافيفا اس. بي .اي" الإيطالية المتخصصة في مجال أنظمة النقل.

وقع عن الجانب المصري كلا من المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس خالد عطية، رئيس شركة ترانس أي تي، وعن الجانب الايطالي البترو تربي رئيس الشركة.

وأكد وزير النقل خلال فعاليات التوقيع، أن الوزارة لديها خطة لتطويرأنشطة وأنظمة نظم المعلومات والتكنولوجيا في كافة قطاعات النقل بشكل عام والسكك الحديدية على وجه الخصوص وان الوزارة تمتلك شركتين متخصصتين في مجال تكنولوجيا المعلومات هما ترانس أي تي المملوكة لهيئة السكك الحديدية والحلول المتكاملة المملوكة لهيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل وان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها العالية في تدريب المهندسيين والفنيين المصريين ونقل التكنولوجيا الحديثة للاستفادة بها في كافة قطاعات النقل وخاصة السكك الحديدية والمترو في مجال البوابات الالكترونية وأنظمة الحجز والكاميرات.

وأشار إلى الدعم الكامل لتحقيق النجاح لهذه الشراكة والدعم الكامل لكافة شركات الوزارة لتصبح في طليعة الشركات بالدولة لتقديم افضل الخدمات للمواطن المصري.

ومن جهته، أعرب البتروتربي، رئيس شركة المافيفا الإيطالية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن للشركة تاريخ حافل في هذا المجال في ايطاليا وعدد من الدول الأخرى مثل فنلندا وبريطانيا والبرازيل.

كما أكد أسمير فيورنتيني، المديرالعام للشركة، أن التعاون مع وزارة النقل المصرية سيكون أحد الأولويات للشركة خلال الفترة القادمة، وأن الشركة لديها من الخبراء المتخصصيين والتكنولوجيا الحديثة في مجال تكنولوجيا النقل وأنظمة لربط النقل والسياحة وإدارة وتشغيل القطارات وأنظمة الطرق الذكية ITS وإدارتها وتشغيلها، ما سيحقق النجاح لهذه الشراكة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل في مصر.