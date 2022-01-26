ارتفاع ضحايا حريق مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت إلى 4

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة عاملين متأثرين بجروح أصيبا بها في حريق مصفاة ميناء الأحمدي.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في 14 يناير الجاري في الميناء الرئيس لصادرات الخام ومنتجات البترول في الكويت، إلى 4 أشخاص.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية نعرب عن ألمها العميق وأسفها البالغ لوفاة اثنين من عمالة المقاول، اللذين كانا يتلقيان العلاج إثر إصابتهما في حريق وحدة إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي قبل أيام".

وأضافت الشركة: "تتقدم الشركة وكافة عامليها بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأصدقاء العاملين، وتشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، سائلين المولى القدير أن يشملهما برحمته ومغفرته ، وأن يعجل بشفاء بقية المصابين".

يأتي هذا فيما استعرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، اليوم الإثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أواصر العلاقة المتينة والوثيقة التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجانبين بحثا سبل تعزيز وتنمية التعاون والشراكة القائمة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات وأطر الارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولية.

وتبادل الجانبان- خلال اللقاء الذي جاء بدعوة من وزير خارجية قبرص أيوانيس كاسوليدس، وجرى في العاصمة البلجيكية (بروكسل) حل فيه الصباح ضيف شرف في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتنسيق المشترك حيالها.

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية الكويتي مع نظيره السلوفيني في بروكسل د. انزي لوغار، تطوير العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل.. استعرض الدكتور أحمد ناصر الصباح مع وزير الشئون الخارجية والأوروبية في مالطا إيفارست بارتولو أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتوطيدها في كل المجالات.. وناقشا آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.