5 مصابين في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالطريق الحربي، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة الطرق والنقل يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، بالطريق الحربي بالقرب من مدينة أبو صوير، ما أدى إلى إصابة ٥ أشخاص جراء الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ٥ سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين يتلقون العلاج منذ دخولهم المجمع الطبي وذكر أن المصابين تنوعت إصاباتهم بين جروح وكسور، وكدمات وإصابة بكل أنحاء الجسد.

وتبين أن المصابين هم: رمضان أيوب كيلاني عبد المقصود، ٣٨ عاما، من أبو صوير، محمد عطية عبدالفتاح عبد العال، ٥٥ عاما، من الفيوم، حسام أيوب كيلاني، من أبو صوير، ١٩ عاما، صلاح محمد صلاح الدين، من الشيخ زايد، ٢٨ عاما، والسيد على عبد الموجود، من حي السلام، ٣٣ عاما.