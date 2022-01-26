«المرور» تقدم نصائح مهمة للمواطنين بسبب سقوط الأمطار

أهابت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيء وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

-عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

- تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.