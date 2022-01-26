الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات إزالة مكبرة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية في 7 محافظات

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.


توفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة  148 حالة تعدي فى نطاق محافظات "الدقهلية - البحيرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية- قنا" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

الحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه

من جهته قال المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم مواصلة تنفيذ حملات الإزالة الموسعة بهدف الحفاظ على مجرى نهر النيل من كافة أنواع التعديات وأشكال التلوث، وأيضًا من كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا مخالفات أو ملوثات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر حالياً يتمثل في القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء عليها بالمخالفة للقانون.

تعديات القليوبية العسكري قانون المنوفية حملات إزالة القوات المسلحة حملات مخالفات الرى

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مكتبة ع الترعة

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