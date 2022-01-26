الموارد المائية تؤهل 4093,57 كيلو متر من الترع لترشيد المياه

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بمراحل المشروع.

توفير المياه أثناء ري الأراضى الزراعية والمستصلحة

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأربعاء، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4093,57 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذي يبلغ 18,09 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الاولى حالياً.

من جهته أكد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية أعمال المشروع القومي المنفذة حالياً لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع أثناء فترات ري المحاصيل الزراعية بالكميات المناسبة والتوقيت اللازم للحفاظ على انتاجيتها، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب للحد من البطالة.

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‏الحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، المردود الكبير لأعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بكافة المحافظات، وأيضًا الحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التي تعيق أعمال الري، لافتاً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلًا، وذلك بهدف تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بها وتحسين ظروفهم المعيشية.

الجدير بالذكر أن قطاعات وزارة الموارد المائية والري تنفذ أعمال المرحلة الأولى للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في عشرين محافظة.