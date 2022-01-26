الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

« بيلوسى» تعتزم الترشح لمجلس النواب الأمريكى مجددا فى نوفمبر

بيلوسي
بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها تعتزم الترشح لمقعد في المجلس النواب مرة أخرى في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وأضافت: "في حين أننا أحرزنا تقدمًا، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتحسين حياة الأشخاص، هذه الانتخابات حاسمة".

وتابعت: "أترشح لإعادة انتخابي في الكونجرس من أجل الشعب والدفاع عن الديمقراطية".

وتمثل "بيلوسي" 81 عامًا، دائرتها الانتخابية في سان فرانسيسكو منذ أكثر من 30 عامًا.

وبصفتها رئيسة مجلس النواب، فإنها تشغل ثالث أعلى منصب منتخب في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس.

وتعتبر "بيلوسي" حليفا مهمًا للرئيس جو بايدن، حيث ينتميان إلى الحزب الديمقراطي.

وسوف تجرى انتخابات التجديد النصفي على جميع المقاعد في مجلس النواب وحوالي ثلث مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر.

ويأمل الديمقراطيون فى الدفاع عن أغلبيتهم البسيطة في المجلسين أو توسيعها، ومع ذلك، فإن استطلاعات الرأي تعطي الجمهوريين حاليًا فرصة جيدة لضمان الأغلبية.

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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