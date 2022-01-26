الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خفر سواحل ميامى: فقدان أثر 39 شخصًا إثر انقلاب مركب قبالة فلوريدا

انقلاب مركب
انقلاب مركب

بدأ خفر السواحل الأمريكيون عمليات بحث عن 39 شخصًا فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا في واقعة يشتبه الجهاز بأنها "عملية لتهريب البشر".

وقال بيان إن خفر السواحل في ميامي تلقى تقريرا عن رجل "متشبث بمركب مقلوب على بعد 45 ميلا تقريبا شرق خليج فورت بيرس".

وقال الناجي إن القارب انطلق من بيميني في جزر الباهاماس ليل السبت لكنه واجه أحوالًا جوية سيئة وانقلب، ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.

وأوضح البيان الذي نشر على تويتر أن طواقم خفر السواحل "تنشط في البحث عن أشخاص في المياه"، وأن الجهاز يشتبه بـ"عملية تهريب للبشر".

وعادة ما يستخدم مهربون للبشر جزر الباهاماس الواقعة على مقربة من سواحل فلوريدا نقطة للعبور إلى الولايات المتحدة.

وبيميني الواقعة في أقصى غرب أرخبيل الباهاماس تبعد عن خليج فورت بيرس نحو 130 ميلا (217 كلم).

الولايات المتحدة ربو تويتر على تهريب انقلاب أشخاص قريبا نجاة يلا شخص مياه عملية تقرير واقعة خفر السواحل

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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