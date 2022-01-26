الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: سنواصل الوقوف بجانب الإمارات والسعودية ومحاسبة الحوثيين

نيد برايس
نيد برايس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل وقوفها إلى جانب الإمارات والسعودية، كما ستستمر بمحاسبة قادة جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي دوري: "سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات لمساعدتهم في الدفاع ضد الهجمات المؤسفة التي يشنها الحوثيون".

وأضاف: "مستمرون في محاسبة قادة الحوثيين على هذا السلوك المستهجن، ولقد أصدرنا عقوبات على القادة الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، و سنواصل استخدام كافة الوسائل لمحاسبتهم".

وأشار إلى أن واشنطن تدرس حاليا الرد المناسب، مردفا قوله: "ما سنواصل فعله، بلا شك، هو الوقوف إلى جانب الإمارات و السعودية و محاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية الأخيرة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة حذرت بيلاروس من السماح باستخدام أراضيها لـ"الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له: "خلال الأيام الأخيرة أكدنا لسلطات بيلاروس بوضوح أنه في حال سمحت باستخدام أراضيها للهجوم على أوكرانيا، ستواجه مينسك ردا سريعا و حازما من قبل الولايات المتحدة و شركائها وحلفائها".

وأضاف برايس أن تواجد القوات الروسية على أراضي بيلاروس "يثير قلقا شديدا و يهدد سيادة بيلاروس".

وحذر من أنهبيلاروس إذا نشرت روسيا قواتها على أراضي بيلاروس بشكل دائم، فإن الناتو قد يعيد النظر في تمركز قواته على حدود بيلاروس.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية وصلت إلى بيلاروس للمشاركة في تدريبات مشتركة على الأراضي البيلاروسية.

ونفت موسكو مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم عسكري" على أوكرانيا.

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