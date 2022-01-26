بعد التهام 8 طوابق.. إخماد حريق عقار مدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر بعدما التهم 8 طوابق وعدد من محلات الملابس.

وقام رجال الإسعاف المنتشرون بمحيط الحريق بعلاج 3 أشخاص مصابين بالاختناق في مكان الواقعة.

ولم ينقل رجال الإسعاف أي مصابين حتى الآن جراء الحريق، فيما يستبسل رجال الإطفاء لإخماده.

وقامت أجهزة الأمن بفصل الكهرباء والغاز عن العقار للحيلولة دون انتقاله لباقي المجاورات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد للطابق الخامس، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لإخمادها.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.