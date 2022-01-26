موريتانيا تسجل 168 إصابة بكورونا والإجمالى يتجاوز 57 ألفا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 168 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 57 ألفًا و648 حالة إصابة.

وذكرت الصحة الموريتانية، في بيان، أنه تم أيضًا تسجيل حالتي وفاه جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 934 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أطلقت موريتانيا إذاعة متخصصة في التثقيف الصحي "إذاعة التثقيف الصحي"، حيث أفادت وزارة الثقافة الموريتانية بأن إطلاق الإذاعة سيتم من خلال بث تجريبي بمعدل ثلاث ساعات يوميًا قبل أن يستمر بثها على مدى 24 ساعة اعتبارًا من النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن استحداث الإذاعة الجديدة يأتي تتويجًا للعمل المشترك على مدى عدة سنوات بين إذاعة موريتانيا ووزارة الصحة والذي بلغ ذروته إبان جائحة كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.