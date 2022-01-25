أبطال «نقل عام» يواصلون تصوير المشاهد الخارجية بمطار القاهرة

يواصل أبطال مسلسل «نقل عام» للنجم محمود حميدة تصوير أحداث العمل.

وكشفت مصادر لـ«الدستور» عن أن فريق العمل يقوم بتصوير، عدد من المشاهد غدًا داخل الدائرة الجمركية بمطار القاهرة، حيث يقوم المخرج الكبير عادل أديب، حاليًا بتصوير المشاهد الخارجية للعمل في أكثر من مكان منها مدينة السادس من أكتوبر، ومنطقة شبرا، وميدان التحرير.

وبدأ فريق عمل المسلسل، تصوير أحداث العمل بداية نوفمبر الماضي، حيث يسعى المخرج عادل أديب، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد على قدم وساق، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقاته يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير، حصريًا على شبكة قنوات ON، وكذلك لدخول معظم أبطال المسلسل لتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية المقبلة.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل عددًا من البوسترات لأبطال العمل استعدادًا لعرضه وحقق البرومو التشويقي للمسلسل نسبة مشاهدة عالية عبر طرحه على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة، ويسجل مسلسل «نقل عام» التعاون الثاني بين محمود حميدة، والمُنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، مالكة شركة فنون مصر، بعدما قدم معهما مسلسل «الأب الروحي» الجزء الأول منذ خمس سنوات وتحديدًا عام 2017.

أحداث مسلسل «نقل عام»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى خلال 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، منها الانفجار السكانى، تجارة الأعضاء، الثأر، السوشيال ميديا وخطورة استخدامها بطريقة خاطئة.

أبطال مسلسل «نقل عام»

«نقل عام» أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز؛ ويعد العمل الأضخم إنتاجيًا، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، أحمد بدير، محسن محيي الدين، نيكول سابا، إيهاب فهمي، ريم البارودى، ميريهان حسين، نور خالد النبوى، محمد محمود عبدالعزيز، وكريم عبدالخالق، وغيرهم.