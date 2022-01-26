الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأمير وليام ينعي لاعبة البولو العالمية التي دربته هو وشقيقه

الأمير ويليام
الأمير ويليام

توفيت كلير توملينسون لاعبة البولو الأعلى تصنيفًا والشخص الذي درب دوق كامبريدج وشقيقه الأمير هاري خلال طفولتهما، حيث انضمت العائلة المالكة إلى أكثر من 200 من الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين تجمعوا في كنيسة القديسة ماري في تيتبري، جلوسيسترشي، لتقديم احترامهم.

كان الأمير ويليام يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق مغطاة بمعطف طويل، ويرافقه ضابط حماية ملكية، ولم تحضر زوجته كيت ميدلتون وأعضاء آخرون من العائلة المالكة.

وفقًا لموقع “مترو” بعد معركة طويلة مع الخرف، ماتت السيدة توملينسون بسلام في منزلها  مع أطفالها الثلاثة إيما ومارك ولوك إلى جانبها، حيث تعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ لعبة البولو الحديث، والمعروفة أيضًا لدى البعض بـ "رياضة الملوك"، بعد أن كانت أول امرأة تنافس الرجال على قدم المساواة.

اعتبرت توملينسون واحدة من أساتذة البولو الحقيقيين القلائل في المركز الأول وكانت أول امرأة في العالم ترتقي إلى خمسة أهداف، في وقت لاحق من حياتها، ظلت ناجحة للغاية لدرجة أن الأمير تشارلز طلب منها إعطاء دروس لأبنائه الأمير وليام والأمير هاري.

كان العديد من المعزين في الخدمة لاعبين علمتهم عندما كانت أطفالًا في نادي بوفورت للبولو التابع للعائلة في كوتسوولدز.

ورد في بيان صادر عن نادي Hurlingham Polo Club ما يلي: “إن HPA حزين للغاية عندما علم بوفاة كلير توملينسون عن عمر يناهز 77 عامًا.. ماتت كلير بسلام في المنزل وأطفالها بجانبها.. كلير كانت أول لاعبة تصل إلى خمسة أهداف وكانت رائدة للاعبات حول العالم”.

لقد كانت مدربًا مبتكرًا وملهمًا لأجيال عديدة من اللاعبين، بما في ذلك تدريب فرق إنجلترا على كل المستويات، سيفتقدها كل من عرفها بشدة، لكن إرثها سيستمر من خلال أطفالها وأحفادها في نادي بوفورت للبولو.

الأمير هاري ويليام دوق كامبيردج كلير توملينسون وفاة

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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