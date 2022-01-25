حزب «المصريين» بالغردقة يحتفي بعيد الشرطة الـ70 (صور)

تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، نظمت أمانة مدينة الغردقة احتفالية بمقر الحزب بمناسبة عيد الشرطة الـ70، كان جوهرها توعية النشء ببسالة الشرطة المصرية ودورها الأساسى فى حفظ النظام والأمن العام داخل مصرنا الحبيبة والوقوف أمام وجه الإرهاب الغاشم الذى يتربص ببلادنا الحبيب.

وأشار هاني عبد السميع، أمين عام حزب "المصريين" بمدينة الغردقة، خلال كلمته، إلى اللحظة التاريخية التى ستظل راسخة فى أذهان الأجيال القادمة، موضحًا أنها مثالًا شريفًا لتضحية أفراد الشرطة البواسل عام ١٩٥٢.

وأضاف أمين عام حزب "المصريين" بمدينة الغردقة، أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا جبارًا لاجتثاث جذور الإرهاب من مصر واستطاعت مهاجمة بؤر الإرهاب فى طول مصر وعرضها لإحباط أى محاولة لتعكير السلم والأمن وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء، مما يتطلب من جموع الشعب تقديرهم وتقدير أسرهم وتقديم التحية لهم على ما فعلوه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

جاء ذلك بحضور كلًا من، محمد رأفت، أمين لجنة التعليم، مايكل منصور، أمين الصندوق، رشا محمد على، أمين التنظيم، عبير محمد علي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من أعضاء الحزب.

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب المصري بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «سيظل يوم الخامس والعشرون من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير».

واستطرد الرئيس: «إننى إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر».