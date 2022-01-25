الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة في حملة مكبرة بدمياط

حالة تعد
حالة تعد

استكملت محافظة دمياط حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة التاسعة عشر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة  تعدى بمركزى فارسكور والزرقا تابعة لولاية حماية النيل بمساحة إجمالية ٢٨٢٤م٢.

وأضافت "الدكتورة منال عوض " إلى أنه تم إزالة ٢٤٧ حالات تعدى منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة ١٨١٦١ م٢.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفورى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى إسترداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب  وتطبيق القانون على المخالفين.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أمن دمياط دمياط الدكتورة منال عوض

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