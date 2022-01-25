الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة صرفت معاش زوجها المتوفى رغم زواجها

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي من ضبط ربة منزل، بتهمة الاستيلاء على المال العام، إثر قيامها بصرف معاش زوجها المُتوفي على مدار 5 سنوات متتالية، عقب زواجها بعد وفاة زوجها دون إبلاغ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تعود أحداث الواقعة عندما تقدم محامي التأمينات الاجتماعية بسوهاج، ببلاغ ضد المدعوة "س.ع.ع - 61 عامًا - مقيمة بدائرة قسم أول سوهاج" لاستمرارها في صرف معاش زوجها المُتوفي، عقب زواجها تارة أخرى، والاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق وصلت جملتها إلى مبلغ 202 ألف جنيه.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وأثبتت أيضًا أن المتهمة كانت تعمل في وظيفة كاتبة بإدارة سوهاج التعليمية وحاليًا على المعاش منذ عام، وأن زوجها المدعو "ج.م.م"، متوفي منذ عام 1996.

وأن المذكورة تزوجت عقب وفاة زوجها بعام، دون إخطار هيئة التأمينات لوقف صرف معاش زوجها المُتوفى، وصرفت معاش زوجها المتوفي، والاستيلاء على مبالغ المعاش الشهرية والتي بلغت 202 ألف جنيه مصري، دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المذكورة وجارٍ التحقيق معها.

مباحث الأموال العامة العميد صلاح أبو سحلي الاستيلاء على المال العام صرف معاش زوجها الم توفي

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