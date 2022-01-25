الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 36 قضية مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

مخدرات
مخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 قطع سلاح ناري وأبيض،20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 21 متهمًا  لـ11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7617 حكما قضائيا متنوعا وضبط 3 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية امن القليوبية قطاع الأمن العام

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