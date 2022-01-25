هنادي مهنا لـ«الدستور»: «تماسيح النيل» تجربة مختلفة وهذه تفاصيل دوري

أعربت الفنانة هنادى مهنا عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى أحداث فيلم «تماسيح النيل»، المقرر طرحه غدا الأربعاء، للجمهور فى دور العرض السينمائية، مؤكدة أنها تجسد خلاله شخصية جديدة عليها تماما لم تقدمها فى أي عمل فني شاركت فيه من قبل.

أشارت «هنادي» لـ«الدستور» أنها وافقت على الدور فور طرحه عليها دون تردد، وذلك لكتابة السيناريو بشكل مميز كما أنها لمست أن الفيلم تجربة مختلفة متكامل الأركان وكانت تحلم بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز، مضيفة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية مركبة تجمع بين الكوميديا والتراجيديا والغناء فى وقت واحد وتقوم بدور مطربة تغني بعدة لهجات «أكثر من لغة»، بالعربية والفرنسية والإيطالية ببصمة الموسيقار الكبير عادل حقي؛ والفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي على متن باخرة سياحية ومليء بالمواقف الكوميدية والأحداث الشيقة.

بوستر فيلم تماسيح النيل

وتابعت: أحرص دائما على اختيار ادوارى بعناية شديدة، وفى كل مرة ابحث عن شىء مختلف فى الشخصية التى اقدمها واتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن الجمهور والنقاد.

فى السياق، تقيم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «تماسيح النيل» عرضًا خاصًا للفيلم اليوم بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وعملت الشركة المنتجة مؤخرا على أكبر خطة دعاية شهدتها السوق السينمائية، حيث طرحت أكثر من 20 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم ال 15 نجم ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الافيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال وأفيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى أفيش خاص لكل نجم .

أحداث فيلم «تماسيح النيل»

تدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإخراج سامح عبدالعزيز.