وكيل تعليم بورسعيد يشهد إجراءات تطعيم 115 طالبا بلقاح «فايزر»

شهد أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، إجراءات تطعيم الطلاب أصحاب الفئات العمرية من 15 إلى 18 سنة بلقاح «فايزر»، بمقر مدرسة ‏الشهيد أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية للبنين بمدينة بورفؤاد.‏

وقال «والي»، إن 115 طالبًا وطالبة قد تلقوا اليوم الجرعة الثانية من اللقاح حسب الإرشادات الطبية، بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وقطاع ‏الطب الوقائي بالمحافظة، وبحضور محمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية.‏

جدير بالذكر أن تعليم بورسعيد وجهت الطلاب أصحاب الفئات العمرية من 15 إلى 18 سنة لتسجيل بيناتهم على موقع وزارة الصحة لحجز ‏لقاح «فايزر» المخصص لهم، طبقًا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وكيل الوزارة يتابع انتظام سير امتحان اللغة الأجنبية الأولى

وكان تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، عددًا من مدارس المرحل الثانوية لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الأول من ‏العام الدراسى 2021 – 2022 للصف الثانى الثانوى العام.‏

وصرح «أكرم»، أنه تفقد مدرسة عبدالرحمن شكري الثانوية للبنين، حيث يؤدى 239 طالبا الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، من خلال 17 لجنة إمتحانية كما ‏تفقد مدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية للبنات، حيث تؤدى 290 طالبة ذات الامتحان من خلال 20 لجنة، مشيرًا إلى تفقده لمدرسة الغرفة التجارية الثانوية للبنات، بينما ‏تؤدى 332 طالبة الامتحان من خلال 22 لجنة.‏