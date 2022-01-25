رئيس البريد يتابع حركة انتظام العمل بالمكاتب.. ومحاسبة المقصرين (صور)

أجرى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على بعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة والقضاء علي شكواهم.

شملت الجولة التفقدية مكتب بريد المطابع، ومكتب بريد باب اللوق، ومكتب بريد عابدين، ومكتب بريد السيده زينب، ومكتب بريد درب الجماميز، ومكتب بريد باب الخلق، ومكتب بريد محمد فريد.

وأشار «فاروق»، إلى أن تلك الجولة التفقدية تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين، والاطمئنان على حركة سير العمل بالمكاتب على أرض الواقع، والتأكيد على حسن معاملة الجمهور وتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية لهم بالجودة المطلوبة، بما يحقق رضا كافة المواطنين والتأكيد على تضافر الجهود بالهيئة ورغبة جميع العاملين في تقديم كافة الخدمات بأعلي جودة، مشيرًا إلى أنه سيتم إثابة العاملين المتميزين، لحثهم على بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين ومحاسبة جميع المقصرين عبر مجازاتهم ونقلهم وإبعادهم عن الوظائف الإشرافية، كما أنه تم إصدار توجيهات مشددة لكافة القيادات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد بين المواطنين، لتذليل كافة العقبات والمشاكل.

وأكد، على استمرار جولاته التفقدية التى شملت بعض مكاتب البريد، والتي تهدف في المقام الأول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم والعمل على تحسين بيئة العمل في المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بمختلف المناطق البريدية بما يحقق رضاء العملاء.