الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بـ 110 طرب حشيش في المنيا

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 110 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنيا، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، وقيامه بإدارة بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنى مزار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمزرعة خاصته كائنة بالظهير الصحراوى بدائرة المركز.. وبحوزته (عدد 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,100,000) مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هيروين المركزى أكاديمية الشرطة جنيه الأمن الوطني وزارة الداخلية مخدر الهيروين مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بمناسبة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

«التعليم العالى» تكشف آخر تطورات واقعة انتحال شخص صفة اللاعب مصطفى محمد

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 6 درجات

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟

مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد