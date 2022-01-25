ضبط عنصر إجرامي بـ 110 طرب حشيش في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 110 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنيا، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، وقيامه بإدارة بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنى مزار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمزرعة خاصته كائنة بالظهير الصحراوى بدائرة المركز.. وبحوزته (عدد 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,100,000) مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.