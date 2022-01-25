محافظ بورسعيد يستقبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المراجعين الخارجيين للشركة المانحة لشهادة iso، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسام الدين احمد الجارحي وطارق خالد أبو العلا، بديوان عام محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق فى مجال العمل الإداري، فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة التي طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الإيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإداري والحكومي داخل بورسعيد.

وقام محافظ بورسعيد بعرض جهود واستعدادات المحافظة في ملف تطبيق نظام الجودة، والحصول على شهادة الإيزو ٩٠٠١، ومناقشة ما تم التوصل إليه بشأن المتطلبات العاجلة للانتهاء من تطبيق نظام الجودة بمنظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد ، و تناول المحافظ شرحا حول عملية التطوير بديوان عام المحافظة، والتي تقوم بشكل أساسي على تذويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية، وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الحصول على شهادة الإيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن ، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة، لافتا أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو بالديوان العام نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة، وسيتم تعميم التجربة على الأحياء بعد الحصول على شهادة الإيزو.

ومن جانبهم، أشاد المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشهادة iso بجهود الأجهزة المختصة فى تطبيق منظومة الجودة وسرعة الانتهاء من متطلبات ومراجعة أعمال ميكنة كافة إدارات الديوان العام وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة، كما أشادوا بالطفرة التنموية التي جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة.

كما عقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة اجتماعا مع مديري الإدارات مع الجهة المسئولة عن منح شهادة الايزو.