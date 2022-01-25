الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبون: مصر والجزائر لهما دور كبير فى مد جسور التعاون عربيًا وإفريقيًا وآسيويًا

تبون
تبون

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثات ثرية ومثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فى سياق تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتها في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس تبون، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته إلى مصر مكنته من إجراء محادثات ثرية ومثمرة تندرج فى سياق تشاور مستمر بين البلدين، وتشاور متواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أننا أكدنا خلال المحادثات على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التى تتبوأها مصر والجزائر على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية واستراتيجية فى مد جسور التعاون بين أشقائنا العرب وفي القارة الآسيوية".

وأوضح أن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين أخذ حيزا من المحادثات، وتطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائري المصري الإفريقي، والجزائري المصري العربي".

وأعرب الرئيس تبون عن سعادته بالتواجد على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة والعزيزة علينا، مجددا الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مصر أفريقيا تبون الجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

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