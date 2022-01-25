الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسجل ضبط بمخدرات وأسلحة دون ترخيص فى القاهرة

التحقيق
التحقيق

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شخص لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وأسلحة دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، كما تم ضبط كمية من مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي).

وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وزارة الداخلية بدون ترخيص أجهزة وزارة الداخلية حيازة مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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